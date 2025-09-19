In fiamme oltre mezzo ettaro di uliveto a San Giacomo

TERMOLI. Intorno alle ore 15:30 circa una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta nel territorio di San Giacomo degli Schiavoni per un incendio che ha interessato un uliveto di circa 6.000 mq.

La squadra, composta da cinque unità e facente parte del dispositivo della campagna estiva antincendio boschivo avviata nella regione Molise a seguito della convenzione sottoscritta da parte della Prefettura di Campobasso, della Protezione Civile della Regione Molise e della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Molise, è riuscita a domare le fiamme impedendo che l’incendio si propagasse al vicino bosco, evitando così conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali della Stazione di Termoli e la squadra di operai forestali AIB di Petacciato, a supporto delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.