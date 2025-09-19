Incastrata in mare nella plastica, salvata una tartaruga

ISOLE TREMITI. Descritto sulla pagina della Riserva Marina Isole Tremiti, nuovo episodio di coraggio e prontezza si è verificato nelle acque a sud di San Nicola, dove un piccolo esemplare di tartaruga marina Caretta caretta è stato avvistato in difficoltà durante una lezione di apnea.

L’animale, completamente incastrato in un sacco di tela e una rete di plastica, galleggiava faticosamente in superficie per respirare, ma il peso dei rifiuti ne impediva ogni movimento. Senza esitazione, il gruppo dell’Apnea Center si è avvicinato, riuscendo a bloccarla e a liberarla in meno di due minuti. La rete, che la stava lentamente soffocando, è stata tagliata con decisione. Una volta rimessa in libertà, la tartaruga si è allontanata senza difficoltà, segno che l’intervento è arrivato appena in tempo.

Questo episodio segue di poche settimane il ritrovamento di un altro giovane esemplare in difficoltà da parte della crew del Motoveliero Olandese Volante – Isole Tremiti, capitanata da Elio. In quel caso, l’animale è stato affidato alla Guardia di Finanza e successivamente preso in carico dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia, che ha avviato le cure necessarie.