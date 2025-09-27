Incendio a Tavenna: tempestivo intervento dei Vigili del fuoco evita il peggio



TAVENNA. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio di oggi una zona periferica del territorio comunale di Tavenna, minacciando alcune abitazioni e aree boschive. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state prontamente circoscritte e domate, evitando conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono giunte diverse squadre operative, supportate da mezzi aerei Canadair, che hanno operato con grande professionalità e coordinamento. Le abitazioni minacciate dal rogo sono state messe in sicurezza, mentre le operazioni di bonifica dell’area proseguono per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, ha espresso a nome dell’intera comunità un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco: “Grazie al loro coraggio, alla competenza e alla rapidità d’azione, è stato possibile contenere l’emergenza in tempi brevi. La comunità di Tavenna è profondamente grata a questi uomini e donne che ogni giorno, con dedizione e sacrificio, tutelano la nostra sicurezza.”

L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Non si registrano feriti.