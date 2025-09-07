Incendio alla Novatec sotto controllo, al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Sotto controllo il rogo all’interno della Novatec a Termoli.

Nel pomeriggio di oggi, alle 16:45 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Termoli, una del distaccamento di Santa Croce di Magliano, una della sede centrale di Campobasso e una del distaccamento di Vasto del comando di Chieti, per un incendio all’interno dello stabilimento per la produzione di pavimenti in gomma riciclata situato nel Nucleo Industriale di Termoli.



Data la tipologia di intervento e la natura del materiale coinvolto, per il contenimento dell’incendio e lo spegnimento sono stati utilizzati due autopompaserbatoio, due autobotti, un’autoscala, oltre a mezzi per il trasporto di liquido schiumogeno e delle bombole per gli autorespiratori

Per motivi precauzionali sul posto è stata inviata anche la squadra facente parte del dispositivo della campagna antincendio boschiva con autocarro con serbatoio scarrabile e un modulo antincendio.

Per quanto l’intervento fin qui svolto abbia consentito di porre sotto controllo l’incendio, le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.