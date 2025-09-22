Incendio nei pressi del fiume Saccione: bruciati quattro ettari di vegetazione

CAMPOMARINO. Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, inserita nel dispositivo della campagna estiva antincendio boschivo 2025, è intervenuta a Campomarino, nei pressi del fiume Saccione, per domare un incendio di vegetazione.

Le fiamme hanno distrutto circa tre ettari di terreno incolto e un ettaro di area boschiva. Sul posto sono giunti in supporto anche un’autobotte dal distaccamento di Termoli e una squadra di volontari A.I.B. di Campomarino, coordinati dalla Protezione Civile regionale. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.

Nella stessa giornata altre squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso sono state impegnate per incendi di vegetazione a Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e Santa Croce di Magliano.