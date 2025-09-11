La morte dell’82enne sulla pista ciclabile, si attende l’autopsia

PETACCIATO-VASTO. Ancora non si conosce la data dei funerali dell’82enne Vittorio D’Annunzio, il pensionato trovato senza vita martedì scorso, nella tarda mattinata, sulla pista ciclabile di San Salvo Marina.

Era una delle sue passeggiate abituali, un momento di quiete che Vittorio amava concedersi. Ma martedì scorso, quel rituale quotidiano si è interrotto bruscamente. Alcuni passanti lo hanno notato a terra, a pochi metri dalla sua auto. I soccorsi sono arrivati con prontezza: il personale del 118 e i Carabinieri della compagnia di Vasto hanno tentato ogni manovra possibile, ma il cuore dell’anziano non ha più risposto.

La Procura di Vasto ha disposto l’autopsia, affidando l’incarico al medico legale per chiarire le cause del decesso. La salma è stata trasferita al policlinico di Chieti, dove verranno effettuati gli accertamenti. Solo dopo il nulla osta alla sepoltura sarà possibile fissare la data delle esequie.

