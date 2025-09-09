La Procura di Vasto dispone l’autopsia sulla salma dell’80enne

PETACCIATO. Non sarà restituita subito ai familiari la salma dell’80enne trovato senza vita stamani, sulla pista ciclabile di San Salvo Marina. Per chiarire ogni aspetto legato al decesso del petacciatese Vittorio D’Annunzio, queste le sue generalità, la Procura di Vasto ha disposto l’autopsia, non ritenendo sufficiente l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale. Così, il cadavere dell’anziano è stato trasferito all’obitorio dell’istituto di medicina legale del policlinico di Chieti.

Un dramma silenzioso ha scosso questa mattina San Salvo Marina. L’80enne, residente a Petacciato, è stato trovato senza vita lungo la pista ciclabile che era solito percorrere per le sue passeggiate quotidiane.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti lo hanno notato riverso a terra, poco distante dalla sua auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri delle stazioni di Vasto e San Salvo, insieme ai sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: l’anziano era già deceduto al momento dell’arrivo dei medici.

Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di un malore improvviso, ma la conferma arriverà solo dagli accertamenti irripetibili disposti dalla magistratura.