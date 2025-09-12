Madonna della Salute, controlli dei Carabinieri: denunciato uomo con coltello a serramanico e 6 fogli di via

CASTELMAURO. È di una denuncia in stato di libertà e di sei proposte per foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelmauro, il risultato dell’attività preventiva messa in atto dai Carabinieri del comando provinciale di Campobasso, durante i festeggiamenti tenutisi a Castelmauro in onore della Madonna della Salute.

L’esposizione, nella chiesa di Sant’Antonio nel piccolo centro molisano, della statua della Madonna addobbata con un considerevole quantitativo di oro e denaro contante, ha indotto i Carabinieri del Comando Provinciale, al fine di prevenire reati contro il patrimonio, ad organizzare servizi di controllo del territorio, anche con personale in abiti civili.

Proprio nel corso di tali servizi, sono stati controllati alcuni soggetti provenienti dalla vicina Puglia che non giustificavano la loro presenza in loco. Uno di questi, di origine albanese, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo e pertanto deferito in stato di libertà.

Per tutti e sei è stata inoltre redatta alla locale Questura la proposta per il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelmauro per quattro anni. Il coltello è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro.