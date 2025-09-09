Malore sulla pista ciclabile, muore 80enne di Petacciato

PETACCIATO-SAN SALVO MARINA. Un 80enne, residente a Petacciato, è stato trovato morto lungo la pista ciclabile a San Salvo Marina.

Il rinvenimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a San Salvo, nei pressi della pista ciclabile che era solito frequentare per passeggiare. L’anziano aveva lasciato l’auto poco distante dal luogo del ritrovamento, quando alcuni passanti lo hanno notato riverso a terra e hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vasto e San Salvo e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso.

Si attende l’ispezione del medico legale, per ottenere poi il nulla osta alla rimozione della salma.