Mare sicuro: 38 le persone salvate dalla Guardia costiera

Conclusa l’operazione estiva 2025 tra Molise e Isole Tremiti: sicurezza, vigilanza e tutela ambientale al centro dell’attività del Compartimento marittimo di Termoli

TERMOLI. Si è conclusa lo scorso 21 settembre l’operazione estiva 2025 della Guardia Costiera, avviata il 16 giugno, che ha garantito per tutta la stagione balneare la sicurezza della vita umana in mare, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali e la tutela dell’ecosistema marino lungo la costa molisana e nell’arcipelago delle Isole Tremiti, sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Termoli.

L’operazione ha visto impegnati, per l’intera estate, pattuglie terrestri e mezzi navali della Capitaneria di porto di Termoli e del dipendente Ufficio locale marittimo dislocato sulle Isole Tremiti, in uno scenario caratterizzato da un significativo afflusso turistico lungo le coste e negli scali marittimi di Termoli e delle Isole diomedee.

Nei soli tre mesi da giugno ad agosto, e limitatamente ai collegamenti marittimi per le Isole Tremiti, sono transitati sotto l’occhio vigile della Guardia Costiera oltre 180.000 passeggeri nel porto di Termoli e più di 243.000 nei due approdi isolani.

Controlli, sanzioni e ripristino della legalità

Durante l’operazione sono stati effettuati oltre 4.100 controlli, che hanno portato all’irrogazione di 133 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 65.542 euro, all’esecuzione di 3 sequestri amministrativi e 1 penale, nonché alla redazione di 12 informative di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria.

Le verifiche condotte lungo il litorale hanno consentito di restituire alla libera fruizione circa 1.200 metri quadrati di aree demaniali marittime e specchi acquei abusivamente occupati.

Salvataggi e prevenzione

Sul fronte della salvaguardia della vita umana in mare, sono state 38 le persone tratte in salvo, per lo più bagnanti e diportisti. È stato inoltre registrato un incremento rispetto al 2024 nel rilascio dei bollini blu, che hanno raggiunto quota 80: uno strumento utile alla razionalizzazione dei controlli di routine in mare, evitando duplicazioni e favorendo la collaborazione tra diportisti e autorità marittime.

Il commento del Comandante

«È stata un’estate di intenso ed ininterrotto impegno per garantire a tutti i fruitori, lungo la costa molisana e nell’arcipelago delle Isole Tremiti, la sicurezza in mare e sulle spiagge – ha dichiarato il Capitano di Fregata Giuseppe Panico, Capo del Compartimento marittimo di Termoli –. L’attività operativa, messa in atto rafforzando il dispositivo di intervento e la presenza dei militari lungo l’intera fascia costiera, unita a quella di informazione e prevenzione, ha giocato un ruolo chiave nell’accrescere la sicurezza.»

«I dati riportati – ha aggiunto il comandante Panico – al di là di ogni considerazione, danno la misura dell’impegno profuso e dell’efficacia dell’azione condotta nel Molise e nelle Isole Tremiti dalla Guardia Costiera. Un’azione che, nel suo insieme, conferma la concreta sintesi dei compiti, delle attribuzioni e delle responsabilità del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che, spaziando in tutti i settori che hanno a fattor comune gli usi civili e produttivi del mare, si sostanziano nella tutela dell’incolumità e della sicurezza di chi ama, lavora e vive sul mare, sulle coste e nei porti».