Marina di Petacciato: uomo trovato senza vita nei pressi della pineta

PETACCIATO. Drammatico ritrovamento questa mattina, intorno alle ore 11:10, nei pressi della pineta di Marina di Petacciato. Un passante ha scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno del canneto che costeggia l’area verde, allarmando immediatamente i soccorsi.

La vittima è un 51enne, residente a Vasto. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se saranno gli accertamenti medico-legali a confermare l’ipotesi. Non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nella zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Termoli, la Guardia Costiera e i Carabinieri della locale stazione, che hanno delimitato l’area e avviato le procedure di identificazione e verifica.

L’autorità giudiziaria è stata informata e nelle prossime ore si deciderà se procedere con ulteriori approfondimenti o con la restituzione della salma ai familiari.