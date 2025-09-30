Mercoledì l’addio a Dino Alberto Paganelli il 51enne trovato morto a Petacciato

SAN BUONO. Si terranno mercoledì 1^ ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di San Lorenzo Martire, i funerali di Dino Alberto Paganelli, il 51enne di San Buono trovato senza vita ieri mattina a Petacciato.

L’ispezione cadaverica esterna sulla salma del 51enne, eseguita nel pomeriggio di ieri presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ha chiarito come l’uomo sia morto per cause naturali.

A rinvenire il cadavere dell’uomo era stato un passante, che subito ha allertato le forze dell’ordine e il 118, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Termoli e i Carabinieri della stazione di Petacciato, così come il vicesindaco di Petacciato, Gianpiero Lascelandà, e il sindaco di San Buono Nicola Zerra.