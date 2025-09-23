Molestie e aggressione a una adolescente: 50enne finisce nei guai

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un uomo di 50 anni, residente in un comune della provincia di Campobasso. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagato è accusato di violenza privata e molestie ai danni di una minorenne e del nonno della stessa.

I fatti risalgono al 29 gennaio scorso, quando l’uomo avrebbe rivolto apprezzamenti sessualmente espliciti a una ragazza quattordicenne all’uscita da scuola, nel centro urbano del capoluogo.

Il nonno della giovane, intervenuto per difenderla, sarebbe stato aggredito con estrema violenza, subendo anche minacce prima che un passante riuscisse a mettere in fuga l’aggressore.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia, e le successive indagini condotte dalla Squadra Mobile, sotto la direzione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, hanno permesso di identificare il presunto responsabile e di avanzare la richiesta di misura cautelare.



La Procura ha sottolineato la particolare delicatezza della vicenda, che coinvolge soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli – minori e anziani – ribadendo il proprio impegno nella tutela di queste categorie, anche in chiave preventiva rispetto a possibili escalation di condotte delittuose.