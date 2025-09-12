Omicidio Todorov, Ennio Amorfino condannato a 23 anni

CAMPOBASSO. Una condanna che riapre ferite profonde.

La Corte d’Assise di Campobasso ha condannato Ennio Amorfino a 23 anni di reclusione per l’omicidio di Todorov Rayko, cittadino bulgaro, ucciso a bastonate nel febbraio del 2024.

Rayko, bracciante agricolo, aveva perso l’orientamento mentre tornava a casa. Secondo la ricostruzione della procura, si sarebbe trovato involontariamente testimone di un episodio criminale, forse un tentativo di furto. Un incontro fatale, nel posto sbagliato al momento sbagliato.

La sentenza arriva dopo una lunga battaglia processuale. L’accusa, sostenuta anche dalla parte civile che rappresentava la famiglia della vittima, aveva chiesto l’ergastolo. La difesa, invece, ha puntato sull’assoluzione, sostenendo l’innocenza dell’imputato e chiedendo, in subordine, una pena minima.

Amorfino è stato arrestato pochi giorni dopo il delitto e da allora è rimasto in custodia cautelare.