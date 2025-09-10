Perde il controllo dell’auto in galleria e si ribalta, ferito 31enne

TERMOLI. Paura questa mattina lungo la Tangenziale di Termoli, dove un’auto si è ribaltata all’interno della galleria Sinarca.

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 31 anni, rimasto ferito nell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Il traffico ha subito rallentamenti.

