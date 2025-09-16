Polizia, maxi-operazione contro la criminalità giovanile in tutta Italia

MOLISE. Nella scorsa settimana si sono concluse le operazioni ad alto impatto contro la criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale.

Le attività – coordinate dal Servizio Centrale Operativo e svolte dalle Squadre Mobili delle Questure con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici territoriali – hanno riguardato giovani coinvolti, da soli o in gruppo, in reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi. Sono stati inoltre individuati comportamenti illeciti collegati a discriminazione e odio.

Le indagini, effettuate anche attraverso il monitoraggio del web, hanno portato a mirati controlli e perquisizioni nei luoghi maggiormente frequentati da minorenni e giovani appena maggiorenni.

I numeri dell’operazione

62.822 persone identificate , di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, movida, centri commerciali, negozi e stabilimenti balneari.

, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, movida, centri commerciali, negozi e stabilimenti balneari. 283 maggiorenni arrestati per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti e armi.

per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti e armi. 22 minorenni arrestati per gli stessi reati.

per gli stessi reati. 81 maggiorenni e 7 minorenni destinatari di misure cautelari (custodia cautelare, domiciliari, istituti minorili, permanenza in casa).

e destinatari di misure cautelari (custodia cautelare, domiciliari, istituti minorili, permanenza in casa). 1.110 maggiorenni e 180 minorenni denunciati a piede libero.

e a piede libero. 829 immobili controllati , tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali.

, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali. Sequestrati 19 kg di cocaina, 1 kg di eroina e 79 kg di cannabinoidi , oltre a shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine.

, oltre a shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine. Recuperati 2 fucili, 36 pistole, 89 coltelli e numerosi oggetti atti a offendere: tra cui 2 katane, 1 mazza da baseball, 1 manganello telescopico, 2 bastoni sfollagente, 1 tirapugni, 2 taser e una catena da bicicletta.

e numerosi oggetti atti a offendere: tra cui 2 katane, 1 mazza da baseball, 1 manganello telescopico, 2 bastoni sfollagente, 1 tirapugni, 2 taser e una catena da bicicletta. Restituiti oggetti provento di furto: gioielli, orologi, cellulari, banconote false e documenti contraffatti , compreso un tesserino falso della Guardia di Finanza.

, compreso un tesserino falso della Guardia di Finanza. 425 sanzioni amministrative per uso di droga e somministrazione di alcolici.

per uso di droga e somministrazione di alcolici. 1.300 profili social monitorati, di cui 5 segnalati per incitamento all’odio, violenza e uso di armi.

Secondo quanto emerso, alcuni dei giovani coinvolti farebbero parte di gruppi legati al fenomeno dei cosiddetti “maranza”.