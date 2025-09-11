Primo sgombero per occupazione abusiva in città

TERMOLI. Primo sgombero per occupazione abusiva: la legge si fa sentire.

A Termoli, la tranquillità di una residenza privata è stata turbata da un episodio che ha segnato il primo caso ufficiale di occupazione abusiva nella cittadina adriatica. L’intervento delle forze dell’ordine, avvenuto a inizio settembre, ha riportato ordine e legalità, restituendo l’immobile al suo legittimo proprietario.

Tutto è cominciato ad agosto, quando un cittadino ha accolto temporaneamente una persona in difficoltà. Quella che doveva essere una breve ospitalità si è trasformata in un incubo: l’ospite ha deciso di non andarsene, ignorando ogni richiesta di lasciare l’abitazione. Con il passare dei giorni, la situazione è degenerata. Il proprietario ha iniziato a ricevere minacce, e la sua casa – una prima abitazione – è diventata inaccessibile.

A quel punto, è scattata la denuncia presso il commissariato di Termoli. Grazie alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025, l’articolo 634 bis del Codice Penale ha permesso un’azione rapida: chi occupa un immobile con violenza o minaccia rischia ora da due a sette anni di reclusione.

Convocato in commissariato, l’occupante ha collaborato, evitando l’uso della forza. Scortato da due volanti, ha liberato l’alloggio e firmato il verbale di sgombero. Un gesto che ha permesso di chiudere il caso senza ulteriori tensioni.

L’episodio dimostra l’efficacia delle nuove norme e la prontezza della Polizia di Stato, che ha agito con determinazione per tutelare la proprietà privata e la sicurezza dei cittadini.