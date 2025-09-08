Proseguite per tutta la notte le operazioni di bonifica al capannone della Novatec

TERMOLI. Proseguite per tutta la notte le operazioni di bonifica presso il capannone della Novatec, nella zona industriale di Termoli

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.45, un vasto incendio ha colpito uno stabilimento per la produzione di pavimenti in gomma riciclata situato nel Nucleo Industriale di Termoli, mobilitando un imponente dispiegamento di forze da parte dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme, alimentate dalla natura altamente infiammabile del materiale presente all’interno del capannone, hanno richiesto l’intervento coordinato di più squadre provenienti da diversi distaccamenti: Termoli, Santa Croce di Magliano, Campobasso e Vasto.

Per affrontare l’emergenza sono stati impiegati mezzi specializzati, tra cui autopompe serbatoio, autobotti, un’autoscala, veicoli per il trasporto di liquido schiumogeno e bombole per autorespiratori, fondamentali per operare in condizioni di forte presenza di fumo e sostanze potenzialmente tossiche. A scopo precauzionale è stata attivata anche la squadra antincendio boschiva, dotata di un autocarro con serbatoio scarrabile e modulo antincendio, pronta a intervenire in caso di propagazione verso le aree verdi limitrofe.

L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio e di evitare conseguenze più gravi, ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per tutta la notte, con l’obiettivo di eliminare ogni residuo focolaio e garantire la piena agibilità dello stabilimento.

Al momento, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre l’attenzione resta alta per valutare eventuali impatti ambientali e danni strutturali.