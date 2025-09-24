Raggirano e derubano anziana nelle Marche, fermati e denunciati in Molise

AGNONE. Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, durante un ordinario servizio di controllo del territorio altomolisano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone hanno intercettato un’autovettura sospetta all’altezza del Comune di Sant’Angelo del Pesco. A bordo del veicolo a noleggio viaggiavano due soggetti di origine campana, uno dei quali appena sedicenne.

Alla vista dell’autoradio, i due hanno tentato un’improvvisa inversione di marcia, attirando ulteriormente l’attenzione dei militari, che li hanno prontamente fermati. La perquisizione ha portato al rinvenimento di oltre 5.000 euro in contanti (tutti in banconote da 50 e 100 euro), monili in oro e argento, diversi telefoni cellulari e scontrini di bar che attestavano la loro presenza, poche ore prima, nella provincia di Ascoli Piceno.

Grazie alla collaborazione con il Comando Arma marchigiano, è stato possibile collegare i due fermati a una truffa avvenuta nella stessa giornata ai danni di un’anziana residente ad Appignano del Tronto (AP), raggirata con la nota tecnica del “finto Carabiniere”. La donna, convinta di dover consegnare denaro e gioielli per tutelare un familiare coinvolto in un presunto incidente, aveva affidato la refurtiva a uno dei due truffatori, presentatosi alla porta con fare convincente.

Determinante, ai fini dell’indagine, il riconoscimento dei gioielli e del soggetto che si era introdotto nell’abitazione. I Carabinieri di Agnone hanno così deferito in stato di libertà i due giovani, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti analoghi, procedendo al sequestro del veicolo utilizzato per le trasferte e, soprattutto, al recupero degli ingenti risparmi e dei preziosi sottratti alla vittima.

L’operazione conferma l’efficacia del presidio territoriale e della sinergia tra comandi dell’Arma, riuscendo a interrompere tempestivamente un’azione criminale che, come spesso accade, colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione.