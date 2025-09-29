Rapina armata al Sigma di Campobasso: terrore tra i dipendenti

CAMPOBASSO. Momenti di puro terrore oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, al supermercato Sigma di viale Manzoni, dove un giovane con il volto coperto da un passamontagna ha messo a segno una rapina armata. Con fare minaccioso e deciso, ha sbattuto una pistola sulla cassa intimando alla cassiera di consegnargli il denaro.

All’interno dell’esercizio commerciale, in quel momento privo di clienti, erano presenti tre dipendenti. Colti dal panico, hanno consegnato al rapinatore l’incasso di una cassa, la cui entità è ancora in fase di quantificazione. Dopo aver preso i soldi, l’uomo è fuggito a piedi, dileguandosi rapidamente tra le vie limitrofe.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente Carabinieri e Polizia, che hanno avviato le ricerche del malvivente anche grazie alle immagini di videosorveglianza interne al supermercato. In città sono stati predisposti posti di blocco e controlli mirati.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’autore, descritto come un giovane tra i 20 e i 30 anni. Al vaglio degli inquirenti anche eventuali collegamenti con episodi analoghi avvenuti nelle ultime settimane.