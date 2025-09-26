Ritrovata a Parma la dodicenne scomparsa da Lecce

LECCE. Si è chiusa con un esito positivo la vicenda che aveva destato grande preoccupazione a Lecce: Aurora, la ragazzina di 12 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina, è stata ritrovata a Parma ed è in buone condizioni di salute.

La sparizione aveva immediatamente attivato un vasto dispositivo di ricerca, coordinato dalle forze dell’ordine con il supporto della Prefettura, della Protezione civile e di tantissimi volontari. Fondamentale anche la mobilitazione sui social, alimentata dalla madre, Grazia, che aveva diffuso numerosi appelli e ipotesi sulla possibile destinazione della figlia.

Proprio lei, nei giorni di ansia, aveva raccontato che Aurora avrebbe potuto trovarsi persino in Molise. Alla fine, invece, la giovane è stata rintracciata in Emilia, in una delle città che sin dall’inizio venivano considerate tra le mete più probabili. La tensione vissuta dalla famiglia e dalla comunità si è così trasformata in un grande sospiro di sollievo.