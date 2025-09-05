Rogo nell’agro di Montecilfone: in fumo anche degli ulivi

MONTECILFONE. Un vasto incendio ha colpito oggi la contrada Pezze di Corundoli, nell’agro di Montecilfone, causando la distruzione di circa venti piante di ulivo e danneggiando oltre dieci ettari di vegetazione forestale.

Le fiamme, spinte dal vento e alimentate dalle alte temperature, hanno rapidamente avvolto l’area, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Termoli, del Corpo Forestale e dei Carabinieri Forestali di Petacciato.

Sul posto è giunto anche il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che ha voluto ringraziare personalmente tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento, dichiarando che resterà presente fino alla completa estinzione del rogo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto.