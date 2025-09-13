Romano: «Solo silenzio di fronte ai continui colpi criminali in basso Molise»

TERMOLI. L’ultimo episodio criminale sul territorio, con l’esplosione di un bancomat a Termoli, evidenzia ancora una volta la grave vulnerabilità del basso Molise e solleva preoccupazioni sulla protezione dei cittadini e dei beni.

«Sono sconcertato dalla gravissima, colpevole sottovalutazione dell’emergenza sicurezza in basso Molise, ormai costantemente bersaglio delle organizzazioni criminali di base nelle regioni limitrofe». Così il consigliere regionale di Costruire democrazia, Massimo Romano.

«Dovrebbe essere un cavallo di battaglia del centrodestra e una priorità politica per la filiera istituzionale comuni-regione-parlamento-governo, denunciare questa aggressione e pretendere una risposta determinata dello Stato in difesa del nostro territorio- continua Romano- Invece, il tema viene vigliaccamente ignorato, al pari di tutte le formali sollecitazioni che, nell’esercizio della mia funzione di consigliere regionale, ho indirizzato a tutte le Autorità competenti, regionali e statali, per rivendicare più presidi di sicurezza e investimenti di uomini e mezzi sul nostro territorio.

Invece solo silenzio.

Mi chiedo cosa aspetti, e cos’altro debba ancora accadere, prima che la Regione e la delegazione parlamentare portino il caso all’attenzione del Viminale ed esigano una reazione tangibile ed esemplare dello Stato in favore del Molise, per restituire a tutti i cittadini un livello di sicurezza e percezione di sicurezza oggi gravemente compromessi dalla cronaca nera di reiterati colpi criminali, sempre più frequenti e purtroppo quasi sempre letteralmente impuniti».