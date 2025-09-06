Scivola dal gommone in mare, recuperato da un altro diportista

TERMOLI. Mare mosso, quella di oggi, con venti che a metà mattina hanno soffiato anche a 35 km/h e in mare la percezione è netta, oltretutto, quando arrivano le raffiche. Così un diportista in età da pensione ha subito una disavventura.

Un’onda ha colpito il natante e l’uomo è finito in acqua, con la manopola che si è staccata e gli è rimasta in mano. La corrente lo aveva già allontanato di alcune centinaia di metri dall’imbarcazione e non aveva il giubbotto di salvataggio, per fortuna, nei pressi transitava con un altro mezzo nautico il diportista Andrea Montesanto, che ha dato assistenza al ‘collega’ caduto in mare, permettendogli di riguadagnare la sua barca.

Episodio di cui è stato messo al corrente il gommone della Guardia costiera, nel rientro al porto della barca a vela del soccorritore.