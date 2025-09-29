Scooter tampona auto in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, è avvenuto in via Madonna delle Grazie, subito dopo l’incrocio con via Panama, a Termoli.

Uno scooter, con in sella un ragazzo, che si stava recando probabilmente a scuola, ha tamponato un’autovettura che lo precedeva. Il ciclomotore è scivolato a terra nell’impatto.

Sul posto forze dell’ordine, per i rilievi del sinistro, e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il giovane al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Disagi alla circolazione, visto l’intenso traffico mattutino.