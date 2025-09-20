Scopre il furto in casa e si sente male, soccorsa 74enne

TERMOLI. Rientrare in casa, dando uno sguardo anche all’appartamento della figlia, che abita al piano inferiore e trovarlo a soqquadro, dopo la visita alquanto sgradita dei ladri.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, a Termoli, in via Mascilongo, dove una 74enne ha reagito con grande agitazione e sentendosi male.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e l’ambulanza di Simone col 118 Molise, con l’equipe medica che ha preso in carico la pensionata, curandola sul posto, dopo l’enorme spavento.