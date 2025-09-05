Si ribalta trattore a Guglionesi, muore un agricoltore

GUGLIONESI. Dramma nel mondo agricolo, quello che si è consumato nel primo pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo. un agricoltore era alla guida del suo trattore, quando il mezzo si è ribaltato, nel fondo di contrada Chiancate, e per l’uomo non c’è stato scampo. A perdere la vita il 49enne Antonio Travaglini.

L’incidente mortale è avvenuto nell’agro di Guglionesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 Molise e i Carabinieri della compagnia di Termoli.

A dare l’allarme sono stati i suoi familiari, poiché non era rientrato a pranzo; così sono andati sul posto e hanno trovato il loro congiunto ormai senza vita.

La salma, dopo il nulla osta del Pm della Procura di Larino, viene trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, dove sarà eseguita, probabilmente domani, l’ispezione cadaverica.