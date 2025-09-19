Sisto: «Impalcature senza protezioni, operai a rischio»

GUGLIONESI. “A Guglionesi, nella centralissima viale Regina Margherita, alcuni lavoratori edili stanno operando su uno dei palazzi più alti della città in condizioni di estrema precarietà e instabilità, senza adeguate misure di sicurezza”.

A lanciare l’allarme è Pasquale Sisto, segretario regionale di Rifondazione Comunista, già segretario degli edili della Cgil e cittadino di Guglionesi.

«Gli incidenti sul lavoro non avvengono perché non esistono le norme sulla sicurezza nei cantieri edili, che se applicate sono efficaci e sufficienti, ma perché non vengono applicate, come in questo caso, dove c’è un’impalcatura senza le reti di protezione. Bisogna intervenire prima che accadano tragedie».

Sisto ricorda che le cadute dall’alto “rappresentano la maggioranza dei morti sul lavoro in edilizia” e sottolinea che solo nelle ultime 24 ore in Italia sono morti sei lavoratori, mentre la media nazionale è di tre morti al giorno.

Il sindacalista chiede un intervento immediato dei Carabinieri, aggiungendo che «L’Ispettorato del lavoro, chiaramente anche per carenza di personale, sarebbe impossibilitato a intervenire in giornata. È fondamentale agire subito per tutelare la sicurezza dei lavoratori».