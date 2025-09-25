Smantellata piazza di spaccio: 4 arresti, droga anche nei biberon

CAMPOBASSO-RIMINI. Nel corso della mattinata odierna, nelle province di Campobasso e Rimini, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari:

1 in carcere

1 agli arresti domiciliari

2 divieti di dimora nel territorio della provincia

Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica e adottate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni delegate a carico di ulteriori 4 soggetti, tutti residenti nel capoluogo molisano, ritenuti responsabili della medesima tipologia di reato.

L’indagine, avviata nell’ottobre 2023, trae origine da un’attività di polizia giudiziaria del Nucleo Investigativo Carabinieri di Campobasso che, mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ha rivelato l’esistenza di un gruppo criminale già noto alle Forze di Polizia, con base operativa in città, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, al quale partecipavano anche soggetti sottoposti a detenzione domiciliare.

Il gruppo operava con allarmante scaltrezza, sfruttando applicazioni di messaggistica istantanea per celare l’identità di spacciatori e acquirenti.

La loro attività aveva trasformato un’area residenziale di Campobasso in una vera e propria piazza di spaccio, una piaga sociale che minaccia il tessuto della comunità, avvelenando la vita dei giovani e delle loro famiglie. Gli spacciatori hanno creato una rete di dipendenza che distrugge il futuro delle nuove generazioni.

L’indagine ha documentato numerosi episodi di spaccio, per un giro d’affari di migliaia di euro, dimostrando quanto sia radicato e lucroso questo mercato illegale, spesso rivolto ai più giovani.

Gli investigatori hanno scoperto metodi ingegnosi per nascondere la droga, come il doppio fondo di un biberon, dimostrando la totale mancanza di scrupoli di questi criminali, pronti a tutto pur di portare a termine i loro affari senza curarsi delle tragiche conseguenze.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire fedelmente il loro modus operandi, dall’approvvigionamento alla vendita al dettaglio, portando a numerosi arresti in flagranza di reato e al sequestro di circa 400 grammi di eroina e 100 grammi di cocaina. Purtroppo, l’attività di spaccio non si è interrotta nonostante gli arresti.

L’indagine si inserisce nelle linee di intervento promosse dalla Procura della Repubblica di Campobasso, volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio molisano e a proteggere i giovani da questa drammatica insidia. L’impegno delle Forze dell’Ordine è costante e determinato a eradicare ogni forma di criminalità che minacci la sicurezza e il futuro della comunità.