Spacciava cocaina e hashish, arrestato un 50enne

TERMOLI. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne originario di San Severo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nel centro abitato di Campomarino da un militare del Reparto, libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e ha deciso di procedere al controllo, avvalendosi del supporto di un graduato della Guardia Costiera di Termoli, anch’egli fuori servizio e presente sul posto.

Durante la perquisizione personale, il 50enne è stato trovato in possesso di 14 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi, e di 245 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 2 pezzi di hashish (circa 2 grammi), un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato competente. L’uomo, ritenuto penalmente responsabile del reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, è stato tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato la legittimità dell’arresto e ha disposto nei confronti del 50enne la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Campomarino.