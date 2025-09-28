Spruzza spray urticante in un locale: intervengono i Carabinieri

GUGLIONESI. Attimi di paura nella notte in un locale del posto, dove un giovane ha spruzzato spray urticante scatenando il panico tra i presenti.

L’aria è diventata rapidamente irrespirabile e molti clienti hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà a respirare, fuggendo in massa verso l’uscita.

Secondo le prime testimonianze, alcuni avventori hanno tentato di affrontare il responsabile subito dopo l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. Una persona, colpita direttamente dallo spray al volto, è stata trasportata al Pronto soccorso per accertamenti.