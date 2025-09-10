Sul territorio per rubare auto, ma vengono scoperti

PETACCIATO. Quando la sinergia tra comunità e forze dell’ordine riesce a proteggere il territorio. Nella notte, su segnalazione di alcuni cittadini, i Carabinieri della compagnia di Termoli hanno sventato il rischio di furti d’auto, fermando una banda di tre malviventi, che erano a bordo di una vecchia Daewoo Matiz color oro.

Durante l’intervento, sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, tra cui chiavi alterate e centraline elettroniche, chiaro segnale delle intenzioni criminali del gruppo.