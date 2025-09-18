Tartaruga marina spiaggiata al Lido, interviene la Guardia costiera

CAMPOMARINO. Ancora una volta, il litorale molisano è teatro di un triste ritrovamento: una tartaruga marina della specie Caretta caretta è stata rinvenuta senza vita nei pressi della zona del depuratore di Campomarino. Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma la vulnerabilità di questi esemplari lungo le coste dell’Adriatico.

A segnalare la carcassa è stato un cittadino, e sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Guardia Costiera di Termoli, che ha provveduto ai rilievi di rito e alla messa in sicurezza dell’area. Contestualmente, è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Asrem, del Centro Studi Cetacei e del Comune di Campomarino per la rimozione e l’analisi dell’esemplare.

Il ritrovamento avviene a pochi giorni dalla conclusione del monitoraggio del nido di Caretta caretta a Campomarino Lido, dove solo un piccolo è riuscito a emergere, mentre le restanti uova sono risultate non fertili o danneggiate dalle mareggiate.

Il Centro Studi Cetacei, da anni impegnato nel monitoraggio e nella tutela delle tartarughe marine, effettuerà gli accertamenti necessari per stabilire le cause del decesso. L’episodio sarà segnalato anche alla rete nazionale per la conservazione della fauna marina.