Termolese arrestato sulla A25 con hashish, coltello e manganello

L’AQUILA. Durante la scorsa notte, la Polizia di Stato di L’Aquila ha arrestato un uomo di 37 anni, residente a Termoli, noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti.

Nel corso di un normale controllo effettuato sull’A/25 da un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, l’uomo, solo a bordo, alla vista della pattuglia ha tentato di disfarsi di diversi panetti di una sostanza verde/marrone, gettandoli dal finestrino.

Gli agenti hanno prontamente recuperato la sostanza, che si è rivelata poi hashish, nella quantità di circa 1 kg, e hanno sottoposto il veicolo a perquisizione.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti, occultati tra alcuni indumenti, un lungo coltello a serramanico e un manganello rigido con custodia.

A seguito di ulteriori controlli effettuati con le banche dati in uso alle Forze di Polizia, è emerso che l’uomo non era titolare di patente di guida, poiché revocata dal Prefetto.

Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi e guida con patente revocata.