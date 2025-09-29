Trasferito a San Giovanni Rotondo il compagno di Ilaria: complicazioni dopo l’incidente

MONTENERO DI BISACCIA. È stato trasferito nella tarda mattinata di oggi, presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo il compagno di Ilaria Forgione, la 25enne incinta deceduta ieri sera nell’incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada San Biase. L’uomo, inizialmente ricoverato al San Timoteo di Termoli, ha manifestato complicazioni cliniche dovute ai traumi riportati nell’impatto.

Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera dotata di reparti specialistici. Resta sotto stretta osservazione.

L’intera comunità è ancora scossa per la tragedia che ha strappato la vita a Ilaria nel giorno del suo venticinquesimo compleanno. La sindaca Simona Contucci ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.