Treno investe persona in Puglia, ritardi fino a tre ore

TERMOLI. Mattinata di forti disagi per i viaggiatori lungo la dorsale adriatica a causa della sospensione della circolazione ferroviaria nella stazione di Trani, avvenuta alle ore 6:30 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria in seguito all’investimento di una persona.

Alle ore 9:30, la circolazione risulta in graduale ripresa, ma i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi significativi, con maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Diverse corse Intercity e Regionali sono state limitate nel percorso, mentre per i treni Regionali sono state attivate corse sostitutive con autobus.

Tra i treni Alta Velocità direttamente coinvolti con ritardi superiori ai 60 minuti si segnalano:

FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30)

FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25)

FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08)

Particolarmente impattato anche il treno Intercity 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30), che oggi termina la corsa a Bisceglie. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45), che oggi effettua fermata straordinaria anche a Loreto.

I viaggiatori sono invitati a consultare l’andamento aggiornato dei treni e le soluzioni alternative disponibili tramite il servizio Cerca Treno.