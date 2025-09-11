Un 15enne picchiato mentre era in compagnia della sua ragazza

TERMOLI. Ci risiamo: un grave episodio di violenza è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22:30, in via Olanda 3, giusto di fronte al Terminal Bus, dall’altra parte della strada. Un 15enne è stato aggredito mentre era seduto su una panchina in compagnia della sua ragazza.

Secondo quanto riferito dalla madre del ragazzo, tre individui sono passati davanti a loro, e uno di questi – con indosso un casco – ha improvvisamente scaraventato il giovane a terra, colpendolo poi con un pugno al volto. L’aggressione è stata rapida e violenta, mentre gli altri due ragazzi presenti non sono intervenuti e hanno fatto finta di nulla.

Il giovane ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Dopo essersi recato alla guardia medica, ha contattato i genitori, che sono giunti sul posto insieme agli agenti di Polizia. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale, dove ha ricevuto cinque punti di sutura sotto il mento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’aggressione.