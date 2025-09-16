Una tragedia che ha scosso la città, si attende l’ispezione del medico legale sulla salma del 38enne

TERMOLI. E’ stato trasportato all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli il corpo senza vita del 38enne trovato morto nella serata di ieri, dopo le 20, al punto vendita Eurospin di via Corsica.

Si attende l’ispezione cadaverica da parte del medico legale incaricato dalla Procura di Larino, col pm Marianna Meo che si occupa della vicenda, assieme ai Carabinieri della stazione di Termoli.

Purtroppo, il decesso del dipendente del supermercato è stato causato da un gesto volontario. Un dramma che ha scosso l’intera comunità termolese, appena si è diffusa la notizia. A rinvenire il corpo del 38enne i colleghi, con cui aveva finito il turno.

Nel frattempo, a metà mattina, dopo la bonifica del luogo della tragedia, il discount ha riaperto al pubblico.