A Termoli la mostra di Mariangela Regoglioso alla Nuova Officina Solare

TERMOLI. Sarà inaugurata sabato 20 settembre, alle ore 19, la personale d’arte di Mariangela Regoglioso, presso la Nuova Officina Solare – Galleria d’Arte Contemporanea di Termoli, in Corso Nazionale 12A. La mostra titolo “È l’uomo che interpreta l’arte o è l’arte che interpreta l’uomo?”, a cura di Nino Barone, sarà visitabile dal 20 settembre al 3 ottobre 2025.

«L’opera di Mariangela Regoglioso si caratterizza per una ricerca costante sui materiali e sui linguaggi visivi: plexiglass, smalti, acrilici ed elaborazioni digitali si intrecciano in superfici stratificate, dense di segni e rilievi. La matericità diventa parte integrante del significato, mentre il colore – spesso in gamme fredde attraversate da contrasti accesi – costruisce tensioni e dissonanze.

La figurazione non è mai pura rappresentazione: cavalli, volti e figure emergono e si dissolvono in campiture astratte e in vortici dinamici, generando una continua oscillazione tra riconoscibile e informe. È un linguaggio pittorico che rifiuta la staticità e si colloca in uno spazio intermedio, dove l’immagine non si limita a raffigurare ma interroga lo sguardo.

Il visitatore non trova rassicurazione, ma una esperienza critica: un attraversamento di superfici instabili, un confronto con il tema della scissione e della trasformazione che percorre l’intera produzione dell’artista.

Questa linea di ricerca trova una sintesi potente nell’opera scelta come manifesto, La frattura. Realizzata con acrilico, smalti ed elaborazione digitale su plexiglass, mette in scena due volti: lui distoglie lo sguardo, incapace di reggere il dolore del mondo; lei resiste, pur affranta. La composizione non rappresenta soltanto un dialogo interrotto, ma materializza una scissione più profonda: la frattura tra il dentro e il fuori, tra ciò che vediamo e ciò che siamo.

Qui l’opera diventa specchio angosciante. Non siamo solo noi a contemplarla: è anch’essa che contempla noi, e non sempre approva ciò che restituiamo. Ne nasce una tensione estrema, un’oscillazione rischiosa tra realtà e arte. Come in un paradosso, noi stessi ci scopriamo l’incubo dei nostri sogni: osserviamo l’arte, ma l’arte, a sua volta, ci guarda e ci valuta.

L’esperienza estetica mostra con chiarezza che l’arte non nasce da uno stato di quiete, ma da una eccitazione fisiologica e da un’intensità emotiva che cercano direzione. Psicologia e neuroestetica (Damasio, Freedberg, Gallese) hanno dimostrato che l’emozione precede il concetto: il cervello reagisce prima con il corpo e solo dopo con l’intelletto. L’opera d’arte è dunque figlia di questa tensione primaria.

Quando l’ambiente naturale non restituisce output adeguati per placare tale tensione, l’organismo non rimane inerte: deve creare, rielaborare, assemblare e reinterpretare. In questo senso, la creazione artistica è il tentativo di costruire un microcosmo ordinato dentro il macro caos.

Si tratta di un compromesso: non come svendita, bensì come mediazione tra due titani che dominano l’anima umana. Da un lato l’ordinario, ciò che è fattibile ma non abbastanza generoso; dall’altro il desiderio smisurato e impossibile di quiete. L’arte sorge nello spazio di tensione tra questi poli, dove l’urgenza emotiva diventa forma visiva.

Nietzsche aveva colto questa dinamica nello scontro tra apollineo e dionisiaco, Freud la vedeva come trasformazione delle pulsioni, Adorno come irriducibile contraddizione che nega ogni pacificazione, mentre Benjamin ricordava che l’opera autentica restituisce un’aura irripetibile, capace di sospendere l’ordinario.

È in questo stesso spazio che si colloca la ricerca di Mariangela Regoglioso: un’arte che non offre soluzioni facili (che solo la mera logica di mercato può regalare…) ma che media tra limite e aspirazione, trasformando la spinta emotiva verso l’omeostasi esistenziale in visione condivisa.

Tra i lavori esposti:

La medusa che suonava il piano – un pianoforte tra i relitti, metafora della creatività che nasce tra ciò che è stato scartato, tra il “rimosso” psichico che crea tensione prima ancora di generare soluzione.

– un pianoforte tra i relitti, metafora della creatività che nasce tra ciò che è stato scartato, tra il “rimosso” psichico che crea tensione prima ancora di generare soluzione. La maternità frantumata – lastre di plexiglass attraversate da schegge di colore e segni intrecciati: un informe che mostra perdita di senso e urgenza di ricomposizione, pur sapendo che ogni nuova forma resta segnata da cicatrici.

– lastre di plexiglass attraversate da schegge di colore e segni intrecciati: un informe che mostra perdita di senso e urgenza di ricomposizione, pur sapendo che ogni nuova forma resta segnata da cicatrici. Umano troppo umano – titolo nietzschiano che diventa chiave interpretativa: sguardi e presenze concrete, non idealizzate, autentiche fino a incrinare la distanza estetica.

– titolo nietzschiano che diventa chiave interpretativa: sguardi e presenze concrete, non idealizzate, autentiche fino a incrinare la distanza estetica. Gaza – opera di denuncia sociale: una superficie rossa, attraversata dallo sguardo “troppo umano” di chi subisce. L’alienazione contemporanea bandisce l’umanità, relegando ciò che è scomodo e straziante al fuori, all’altro.

Questa mostra non offre risposte, ma apre varchi. Le opere di Mariangela Regoglioso non si limitano a essere viste: ci guardano. E nel momento in cui crediamo di decifrarle, siamo noi a diventare l’oggetto dell’interrogazione.

Il resto – ciò che non si dice, ciò che sfugge – resta sospeso. Forse è proprio lì che comincia l’arte». Alessandra Signorile.

Biografia

La galleria presenta Mariangela Regoglioso, pittrice e illustratrice, vive e lavora a Termoli. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Macerata con corsi di specializzazione in tecniche dell’Affresco, Tecnologia del marmo, Tecniche dell’animazione È stata docente di discipline pittoriche al Liceo Artistico di Termoli dal 1990 al 2020 e ha condiviso esperienze con artisti come Andrea Pazienza, Pierluigi Buglioni e Luigi Di Sarro. Attiva nel proprio territorio, ha esposto in mostre personali e in rassegne di arte contemporanea. Fin dagli anni Ottanta conduce una ricerca sul colore, la luce e la varietà dei supporti, sperimentando superfici precarie. Un percorso che esplora segni e tracce come risposta alle trasformazioni dell’ambiente sociale e come dialogo con sé stessa e con gli altri. Tra le mostre personali recenti: La medusa che suonava il piano (2022).