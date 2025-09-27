Aido a Larino: un appello alla generosità

LARINO. Torna la Giornata la Giornata nazionale del Sì alla Donazione di Organi e Tessuti 2025, un momento fondamentale dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione sull’importanza di esprimere la propria volontà. L’iniziativa, che si tiene in tutta Italia il 27 e 28 settembre 2025 è un’occasione per accendere i riflettori su un gesto di altruismo che salva e migliora la vita di migliaia di persone in attesa di trapianto.

Secondo i dati più recenti, sono ottomila i pazienti in Italia che aspettano un organo salvavita. Il “Sì” alla donazione rappresenta l’unica speranza per chi è in lista d’attesa e un’opportunità di rinascita per intere famiglie.

Graziella Vizzarri, Presidente Aido Molise e Gruppo comunale Larino dichiara: “La donazione non è un tema da affrontare solo in momenti di emergenza, ma una scelta consapevole da fare in vita. Ogni persona maggiorenne ha il potere di lasciare un’eredità inestimabile. In questa Giornata, il nostro appello è semplice ed immediato: informatevi, parlate in famiglia e dite il vostro SÌ.”

Per celebrare la Giornata del Sì, informare, sensibilizzare e facilitare l’espressione di volontà, Aido Gruppo comunale Larino sarà in Piazza del Popolo nella giornata di sabato 27 settembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dove i volontari saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie sulle modalità di espressione del consenso.

Altri appuntamenti sul territorio:

Aido gruppo comunale Campobasso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza Vittorio Emanuele, in Campobasso

Aido Gruppo comunale San Martino in Pensilis: domenica 28 settembre dalle ore 9.30 alle 12.00 in largo trinità nel comune di pertinenza.

Aido Gruppo comunale Termoli e Gruppo provinciale Campobasso: domenica 28 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Piazza Monumento, Termoli

Ricordiamo che è possibile esprimere la propria volontà di donare (consenso o diniego) attraverso diverse modalità:

Presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Presso le ASL/Aziende Sanitarie Locali. Compilando il tesserino blu del Ministero della Salute o le donor card delle associazioni di settore. Iscrivendosi all’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) con App DigitalAido

La volontà registrata ha valore legale e può essere modificata in qualsiasi momento.

AIDO dal 1973 è impegnata a diffondere la cultura della Donazione di Organi,Tessuti e Cellule perchè un sì alla donazione può salvare tante vite. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto, lavoriamo per assicurare una seconda possibilità a chi è in attesa di trapianto.