Al via la quinta edizione del concorso “Ercole Olivario”

CAMPOBASSO. Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario – Sezione “Olive da Tavola”, che premia le migliori realtà italiane nella produzione di olive da mensa e paté di olive. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 27 ottobre 2025 attraverso il portale ufficiale www.ercoleolivario.it.

Il concorso è riservato a olivicoltori, produttori singoli o associati e aziende detentrici di certificazioni DOP/IGP, che presentino campioni di olive e paté prodotti e trasformati in Italia nella campagna olivicola 2024–2025.

Quattro le categorie in gara:

Olive fermentate al naturale senza condimenti ;

; Olive conciate secondo i metodi Castelvetrano o Sivigliano ;

; Olive condite con olio, spezie o aromi naturali ;

; Paté di olive con almeno il 75% di olive italiane di propria produzione.

Novità dell’edizione 2025, oltre alla conferma della categoria dedicata ai paté, sono gli incontri formativi per capi panel e assaggiatori di olive, finalizzati a uniformare i criteri di valutazione delle caratteristiche organolettiche, in assenza di una normativa nazionale di riferimento.

Il concorso, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio con la collaborazione della Camera di Commercio dell’Umbria, del Masaf, del Mimit, di Ice e del Crea, mira a valorizzare le migliori produzioni italiane e a sostenere gli operatori del settore nella crescita qualitativa e nella promozione sui mercati.

Il Molise ha già ottenuto riconoscimenti importanti: nel 2023, l’azienda Marina Colonna di San Martino in Pensilis ha conquistato il Premio Speciale Impresa Femminile e una Menzione d’Onore. Anche quest’anno le imprese regionali hanno quindi l’opportunità di distinguersi a livello nazionale.

I vincitori saranno proclamati entro dicembre 2025, mentre la cerimonia ufficiale di premiazione è prevista ad aprile 2026 a Perugia, nell’ambito della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario.