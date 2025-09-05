Alla Scalinata del Folklore la presentazione di “Traiettorie Contemporanee”

TERMOLI. Cresce l’attesa per la presentazione pubblica del progetto “Traiettorie Contemporanee” di candidatura di Termoli a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 organizzata dal Comune di Termoli, in collaborazione con la Fondazione Macte, che si terrà domani 6 settembre con inizio alle ore 18 alla Scalinata del Folklore.

L’evento, aperto dal saluto del sindaco Nico Balice, vedrà alternarsi sul palco alcuni dei protagonisti della scena artistica contemporanea della città e del territorio molisano e dei rappresentanti della comunità locale che stanno impegnandosi su questa candidatura, esprimendo al meglio, attraverso di essa, una visione diversa e generativa del futuro di questa comunità, che sappia coltivarne lo sviluppo e andare oltre i modelli tradizionali e investendo sulla cultura e sulla capacità di trasformazione dei giovani.

Il programma, innovativo e coinvolgente, alternerà l’illustrazione delle ragioni e dello spirito che animano la candidatura, a letture emozionanti e sorprendenti, performance artistiche dal vivo, video testimonianze insolite, squarci di luce sull’espressione culturale del territorio e sulla sua ricchezza di potenzialità, spesso ignorate o inespresse. Che la candidatura intende definitivamente far emergere.

E la comunità locale, chiamata in massa a partecipare a questo “battesimo” di un evento straordinario che potrebbe segnarne il futuro, potrà contribuire alla sua riuscita intervenendo in prima persona al momento di confronto finale, aperto ai suggerimenti del pubblico presente.

Ricordiamo infatti che l’ingresso è libero e aperto a tutti.