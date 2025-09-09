“Alte Frequenze” nel finissage del Premio Termoli al Macte

TERMOLI. Si avvicina il momento di far calare il sipario sul Premio Termoli.

Nel cuore della 64esima edizione, al Macte, il prossimo 20 settembre Roberto Fassone porta in scena ‘Altre frequenze’, un libro in gestazione dal 2020. Non è solo una lettura: è una performance, una condivisione di stranezza e intimità. Le storie che emergono – classifiche, compleanni, alieni, paure da fondo strada – si intrecciano in un rituale collettivo, dove il confine tra autore e spettatore si dissolve. È un momento sospeso, dove il testo prende corpo e voce, e la scrittura diventa esperienza.

Un anno prima, al MAXXI L’Aquila, Fassone aveva presentato Profezie nell’ambito di PERFORMATIVE 02. Anche lì, il libro era protagonista: un oggetto in continua mutazione, composto da idee suggerite, rubate, donate. Profezie non è un testo chiuso, ma un organismo vivente, che cambia forma e colore nel tempo. La lettura pubblica di una copia speciale ha offerto al pubblico un assaggio di questa metamorfosi, in un contesto dove la performance si fonde con la teoria, la musica e l’installazione.

Due libri, due riti.

Se Profezie è un libro-oracolo, Altre frequenze è un diario cosmico. Entrambi riflettono la poetica di Fassone: una pratica che mescola ispirazione, immaginazione e informazione, con un tocco di surrealismo e ironia. Le sue performance non illustrano il testo, lo espandono. E il pubblico non assiste: partecipa, si perde, si ritrova.

Foto di Giada Spera, che ha immortalato Profezie al MAXXI, restituiscono la densità visiva di questi momenti. Ma è nel tempo condiviso, nella voce che vibra, che le parole di Fassone trovano la loro vera frequenza.