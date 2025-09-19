Amici Alberi: una domenica tra giochi, letture e natura al parco

TERMOLI. Domenica 28 settembre al Parco Comunale di Termoli si terrà la terza edizione dell’evento Amici Alberi, a cura del comitato Più Alberi.

Dalle 15:30 alle 18:30 torna il tour guidato alla scoperta degli alberi più significativi presenti nel parco della nostra città, attraverso racconti, letture e giochi.

L’evento – gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – permetterà di conoscere più da vicino dieci alberi narrati da dieci persone diverse. Un’occasione unica per imparare a comprendere quanto sia prezioso il nostro patrimonio verde e quanto sia importante rispettarlo e proteggerlo.

La passeggiata si svolgerà principalmente all’ombra, a ritmo lento, ed è adatta a chiunque abbia a cuore la protezione degli alberi e la forestazione urbana. Durante il percorso è prevista anche una speciale caccia al tesoro per i più piccoli, che si concluderà con un’attività creativa al termine del tour.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per conoscere il comitato Più Alberi e le attività che svolge durante tutto l’anno.

L’appuntamento è quindi per domenica 28 settembre dalle 15:30, nei pressi della grande quercia all’interno del parcheggio, nel lato dell’area cani. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse, borraccia e antirepellente per insetti.

Non dimenticate di seguire Più Alberi su Facebook e Instagram per rimanere aggiornati sulle attività e sui prossimi eventi. Vi aspettiamo!