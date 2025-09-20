Aperte le iscrizioni ai corsi di musica sacra 2025/2026

TERMOLI. La Chiesa e i vescovi italiani più volte si sono pronunciati sulla necessità di una vera e propria formazione per coloro che svolgono il ministero della musica sacra nelle parrocchie.

Questo ministero, però, esige un’adeguata preparazione tecnica e liturgica e, per rispondere a questa esigenza, la Diocesi di Termoli-Larino da diversi anni sostiene l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

La sua attività, fortemente incoraggiata dal vescovo Claudio Palumbo, è dunque indirizzata a tutti coloro, laici o consacrati, motivati al raggiungimento delle competenze necessarie per:

Pratica organistica

Direzione di coro

Canto

Animazione liturgico-musicale in generale

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026, con corsi rivolti alla formazione di giovani e adulti nei seguenti indirizzi di studio:

Diploma di animatore liturgico-musicale

Diploma di organo liturgico

Diploma di canto liturgico

Diploma in direzione di coro

Diploma in altro strumento (violino, clarinetto, ecc.) per uso liturgico

Le lezioni si svolgeranno al “Centro Pastorale Ecclesia Mater” (ex seminario vescovile) in Piazza Sant’Antonio, Termoli.

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2025.

Per informazioni sull’offerta formativa è possibile: