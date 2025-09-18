Artisti di strada, Silvy Cherry in città: “Felice di portare la gioia della musica”



TERMOLI. Martedì sera, 16 settembre, la voce di Silvy Cherry ha risuonato lungo Corso Nazionale, regalando emozioni e sorrisi ai presenti. L’artista di strada vastese, al secolo Silvia Di Giacomo, ha fatto tappa a Termoli con la sua chitarra e il suo repertorio pop-rock e cover internazionali.



La performance, semplice ma intensa, ha attirato curiosi e appassionati: alcuni si sono seduti sulle panchine, altri hanno immortalato il momento con i cellulari. Nel suo inconfondibile stile, Silvy ha alternato pezzi dei Cranberries, Avril Lavigne e John Lennon.

Nel suo percorso da busker, iniziato a Roma nove anni fa, Silvy Cherry ha calcato le strade di Via del Corso, Piazza del Popolo e Via Appia, ma è proprio nei borghi e nelle piazze dell’Abruzzo e del Molise che ritrova il legame più profondo con le sue radici. “C’è bisogno di movimento, di musica, di bellezza condivisa. E se posso contribuire anche solo per una sera, ne sono felice.”

La sua presenza a Termoli si inserisce in un piccolo tour spontaneo che si rinnova annualmente. Un ritorno alle origini che, come lei stessa ha detto, “non è solo geografico, ma anche emotivo”.