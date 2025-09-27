Audizioni gratuite per l’associazione “Punto di valore”

TERMOLI. Oggi pomeriggio, sabato 27 settembre, riprendono le attività culturali dell’Associazione Punto di Valore a Termoli.

Dopo il successo dei concerti estivi e l’ottimo riscontro di pubblico, l’associazione è pronta a rilanciare tutti i suoi progetti: Orchestra Giovanile, Coro Ragazze, Coro Donne e Coro Bambini.

La direzione artistica, affidata ai maestri Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, in collaborazione con il maestro Giuseppe Mastromatteo, invita chiunque desideri prendere parte alle attività a iscriversi alle audizioni, in programma sabato 27 settembre dalle ore 14.30 presso i locali della Chiesa del Carmelo.

Per partecipare è sufficiente compilare il form al link

Per quanto riguarda il Coro Bambini, a partire da sabato 4 ottobre e per tutto il mese, si terranno gli open day di presentazione del progetto dedicato ai più piccoli (dagli 8 agli 11 anni). Gli incontri si svolgeranno sempre presso i locali del Carmelo, dalle 16.15 alle 17.15, con possibilità di iscrizione diretta in sede.

Da dodici anni i progetti di Punto di Valore hanno coinvolto oltre 350 partecipanti, dando vita a numerosi concerti, ottenendo premi in concorsi nazionali e internazionali e, soprattutto, diffondendo l’amore per la musica e la cultura.

Come scriveva Dostoevskij, “La bellezza salverà il mondo”.

Mai come oggi queste parole risuonano attuali: l’Associazione Punto di Valore ne ha fatto un faro per le proprie attività, che da anni illuminano la vita culturale della città.

Michele Trombetta