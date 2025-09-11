Bernacchia, Schweitzer e via Catania: una sola grande famiglia

TERMOLI. «Un nuovo inizio insieme. Le scuole Bernacchia, Schweitzer e di via Catania diventano una sola grande famiglia.

Quello che sembrava impossibile e lontano, oggi è realtà. Dopo anni di percorsi paralleli, l’Istituto Comprensivo Bernacchia si riunisce con la Scuola Secondaria di Primo Grado Schweitzer, accorpando anche la bellissima e creativa realtà della Scuola dell’Infanzia di via Catania. Un passo importante, che segna la nascita di una nuova comunità scolastica, unita sotto la guida attenta e appassionata della Dirigente Rosanna Scrascia.

Tre anime diverse, ma figlie della stessa visione educativa, oggi si fondono in un’unica grande famiglia. Una realtà scolastica che si distingue per un corpo docente stabile, competente e innovativo, capace di coniugare tradizione e modernità nell’educazione dei ragazzi, sempre nel rispetto delle regole e dei valori condivisi.

La nuova scuola si presenta come un ambiente accogliente, inclusivo e ricco di proposte, con un’offerta formativa ampia e variegata, una progettualità vivace e concreta che include progetti internazionali, laboratori attivi di scienze, informatica, arte, italiano, lingue e matematica. Una Scuola a Indirizzo Musicale a pieno titolo, con una Orchestra di livello, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in ambito nazionale.

A tutto questo si affiancano le attività sportive, con la partecipazione a campionati e gare che hanno portato ottimi risultati e vittorie, testimoniando l’impegno, la passione e il talento dei nostri studenti e dei docenti che li preparano. Le due biblioteche scolastiche, sempre in continuo aggiornamento, completano un panorama educativo ricco e stimolante.

Tutto questo, senza mai perdere di vista ciò che ha reso solide le fondamenta del nostro percorso: attenzione alle esigenze degli alunni, ascolto, cura e continuità.

I docenti delle scuole Bernacchia, Schweitzer e di via Catania oggi si uniscono per rappresentare una scuola che guarda al futuro con entusiasmo, rinnovandosi costantemente e restando al passo con i tempi. Tante le collaborazioni previste con enti pubblici, privati, istituzioni e altre scuole, per costruire insieme progetti di valore e crescita. Fare rete per proporre innovazione e miglioramento continuo.

Crediamo profondamente nel nostro personale docente e rispettiamo la fiducia che le famiglie ci hanno sempre dimostrato. A tutti gli studenti promettiamo un porto sicuro, un luogo dove crescere, imparare e sentirsi parte di qualcosa di grande da dove salpare per nuovi orizzonti.

Con questo spirito, auguriamo a tutti un sereno e stimolante anno scolastico».La dirigente, lo staff, i docenti tutti, la segreteria e i collaboratori.