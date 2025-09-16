Burraco solidale, carte vincenti per la beneficenza

TERMOLI. Domenica 14 settembre si è svolta la seconda edizione del torneo di “Burraco solidale”, organizzato dalla San Vincenzo de Paoli insieme al Circolo di Burraco di Termoli “Giocare che passione”.

La location in cui si è svolto l’evento è stato il terrazzo del Lido Alcione, con un meraviglioso affaccio sul mare ed un tramonto che ha creato la cornice ideale per una giusta atmosfera: un gioco rilassato e volto alla beneficenza.

La serata si è conclusa con un buffet a base di pesce e con il sorriso sereno e soddisfatto di tutti i partecipanti.

Il ricavato sarà devoluto ad alcune famiglie bisognose assistite dall’associazione.

Si ringraziano la presidente del Circolo di Burraco, Rosa Caprioli, l’associazione “Giocare con passione” e tutti gli sponsor che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento: il Lido Alcione, Vasto Pesca, Catabbo Vini, Ristorante da Nicolino, Pasticceria Zara, Pasticceria Degnovivo, Panificio Pugliese, Forno Cinelli, Burro e Salvia e il Panificio del Corso.