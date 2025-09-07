Cala il sipario sulla stagione al Teatro dei Burattini

TERMOLI. Stasera a Termoli cala il sipario sull’incanto che ha accompagnato l’estate di grandi e piccini: gli ultimi spettacoli dei Ferrajolo, storica famiglia di burattinai originaria di Salerno, andranno in scena per l’ultima volta in questa stagione.

Come ogni anno, il loro arrivo ha trasformato la piazza principale in un piccolo teatro a cielo aperto, dove il legno intagliato del teatrino, le voci stridule e le irresistibili avventure di Pulcinella hanno regalato sorrisi, emozioni e un tuffo nella memoria collettiva. Maria e Silvana Ferrajolo, discendenti dirette di questa stirpe di artigiani della fantasia, hanno portato avanti con passione e maestria l’antica arte delle guarattelle, offrendo ogni sera tre repliche che hanno incantato il pubblico con tempi comici perfetti e una vitalità che resiste al tempo.

Ma questa sera, a partire dalle 19, sarà l’ultima occasione per lasciarsi trasportare in quel mondo sospeso tra gioco e tradizione, dove ogni mazzata di Pulcinella è una risata condivisa e ogni scenetta è un ponte tra passato e presente. Il teatro dei Ferrajolo non è solo intrattenimento: è cultura orale, è resistenza poetica, è un rito che si rinnova ogni estate e che ci ricorda che le radici, anche se piantate altrove, possono fiorire ovunque ci sia un pubblico disposto ad ascoltare.

E stasera, più che mai, quel pubblico è chiamato a stringersi attorno al teatrino per salutare con affetto una magia che non conosce età. Davanti a Pulcinella, torniamo tutti bambini.